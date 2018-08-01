  • 27 августа 201827.08.2018понедельник
  • USD67,7911
    EUR78,4072
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Пропавший подросток из Ноябрьска обнаружен мертвым

Происшествия, 17:00 27 августа 2018

sledcom.ru

Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего продолжается в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

26 июня 2018 года 17-летний подросток выехал на велосипеде из дома. Сначала юноша приехал в Александровский район Томской области, где несколько дней прожил в гостинице, затем выехал в сторону города Стрежневой. 18 июля в р. Ларь-Еган Томской области обнаружено неопознанное тело. Погибшим оказался несовершеннолетний житель Ноябрьска. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.

Всех, кто может сообщить об обстоятельствах гибели юноши, просят позвонить по телефонам 8-951-985-99-79 или 8-800-301-15-77.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поиск , пропал человек , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 27.08.2018Пропавший подросток из Ноябрьска обнаружен мертвым
16:49 27.08.2018В Нижневартовске осудят воспитательницу детского сада за травму ребенка
15:00 27.08.2018От удара током тюменку отбросило от щитка
14:27 27.08.2018Более десяти тюменцев отравились грибами