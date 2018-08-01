Пропавший подросток из Ноябрьска обнаружен мертвым

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Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего продолжается в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

26 июня 2018 года 17-летний подросток выехал на велосипеде из дома. Сначала юноша приехал в Александровский район Томской области, где несколько дней прожил в гостинице, затем выехал в сторону города Стрежневой. 18 июля в р. Ларь-Еган Томской области обнаружено неопознанное тело. Погибшим оказался несовершеннолетний житель Ноябрьска. Сейчас устанавливаются обстоятельства его гибели.

Всех, кто может сообщить об обстоятельствах гибели юноши, просят позвонить по телефонам 8-951-985-99-79 или 8-800-301-15-77.