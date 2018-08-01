Владимир Путин наградил жителей Тюменской области

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации подписал президент Владимир Путин. Среди награжденных - жители Тюменской области, сообщается на сайте главного генерального инспектора по Тюменской области.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" Калашникову Александру Анатольевичу — зоотехнику общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Междуречье".

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия "За безупречную службу" XX лет награждены Блинова Татьяна Викторовна — аудитор Счетной палаты Российской Федерации, Каникова Наталья Николаевна — главный специалист отдела строительства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Симанова Ирина Юрьевна — главный специалист отдела жилищных программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

За заслуги в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Щепелин Николай Игнатьевич — генеральный директор открытого акционерного общества "Тюменская домостроительная компания".

Почетное звание "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации" присвоено Грибоедову Николаю Михайловичу — директору муниципального бюджетного учреждения "Тюменьгормост".

Почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" присвоено Баскову Александру Александровичу, Кильтау Владимиру Егоровичу — слесарю-сантехнику открытого акционерного общества "Тюменская домостроительная компания", Ходаковской Екатерине Ивановне — маляру строительному открытого акционерного общества "Тюменская домостроительная компания".

За заслуги в области лесной промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации" Кушмановой Любови Ивановне — оператору на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке общества с ограниченной ответственностью "Тюменский фанерный завод".

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РоссийскойФедерации" Грамотину Дмитрию Викторовичу — директору Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" Суфианову Альберту Акрамовичу — главному врачу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр нейрохирургии".