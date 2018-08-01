В Челябинске разработали первый отечественный минипогрузчик с бортовым поворотом на гусеничном ходу

| Фото: Минпромторг России. | Фото: Минпромторг России.

Первый отечественный минипогрузчик, способный эффективно работать в условиях сложного рельефа местности и сильного бездорожья, разработали на челябинском заводе, выпускающий гусеничные тракторы и бульдозеры.

Пилотная партия гусеничных погрузчиков будет реализована предприятием при государственной поддержке, сообщает Минпромторг России.

В начале 2017 года завод при поддержке Министерства промышленности и торговли приступил к проектированию экспериментального образца гусеничного минипогрузчика. Результатом работы конструкторов и производственников стал прототип гусеничного минипогрузчика.

При небольших размерах машина обладает высокой грузоподъемностью, а гусеничный тип шасси позволяет погрузчику эффективно работать в условиях сложного рельефа местности и сильного бездорожья, где более габаритные гусеничные или колесные машины не смогли бы проехать.

На этой машине будут отработаны ходовые качества, проходимость и маневренность, а также различные технические решения - грузоподъемность, гидравлические системы, совместимость агрегатов и узлов, навесное оборудование, которые лягут в основу серийной модели.

Пилотная партия гусеничных погрузчиков будет реализована предприятием при государственной поддержке Минпромторга России. Предприятие получит субсидию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Выпуск гусеничного минипогрузчика в серию планируется на 2019 год.