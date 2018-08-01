Ярослав Кузьминов: откладывать изменения в пенсионное законодательство нельзя

Зал пленарных заседаний | Фото: duma.gov.ru Зал пленарных заседаний | Фото: duma.gov.ru

Если ничего не менять в пенсионной системе, то численность лиц пенсионного возраста вырастет на 2,6 млн человек к 2024 году, а к 2030 году практически треть населения страны будут составлять люди старших возрастов. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства.

Отвечая на вопрос главы Госдумы Вячеслава Володина о том, возможно ли дальше откладывать изменения в пенсионном законодательстве, ученый отметил: "Мы подошли к черте. Мы не имеем сейчас никакой возможности для маневра, для откладывания".

По словам Ярослава Кузьминова, нужен дополнительный пакет мер по поддержке людей старшего поколения, которыми будет сопровождаться проведение изменений пенсионного законодательства.

Напомним, проведение парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства поддержали представители всех четырех фракций Государственной думы.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает.

Председатель ГД отметил, что в ходе слушаний обсуждались различные позиции, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы "в итоге выйти на принятие качественного законопроекта".

Законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства прошел первое чтение в Государственной думе 19 июля. Срок предоставления поправок ко второму чтению продлен до 24 сентября.