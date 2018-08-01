Тюменским школьникам напомнят о безопасности на железной дороге

| Фото: официальная группа РЖД "Вконтакте" | Фото: официальная группа РЖД "Вконтакте"

Перед началом учебного года школьникам напомнят о правилах поведения на железной дороге. С 27 августа по 27 сентября на Свердловской магистрали проходит акция "Безопасная железная дорога", сообщает СвЖД.

В школах детям расскажут об основных правилах поведения на железной дороге, покажут видеоролики, раздадут памятки и тематические сувениры. Особое внимание будет уделено учебным заведениям, расположенным рядом с магистралью.

Школьникам напомнят, что чаще всего к травмам приводят переход путей в неположенном месте, хождение по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов, что при нахождении на магистрали опасно отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках.

На участках с интенсивным движением поездов в черте населенных пунктов, где чаще всего происходят трагические случаи, работники железной дороги совместно с транспортной полицией проведут рейды. Подросткам-нарушителям будут объяснять, почему их действия опасны для жизни.