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Ориентационная неделя для первокурсников пройдет в ТюмГУ 

Общество, 11:21 28 августа 2018

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Для первокурсников СоцГума, ИнХима, ИПиПа и SAS организована специальная ориентационная неделя, в рамках которой студенты смогут детально познакомиться с концепцией и механизмом построения индивидуального расписания занятий, с кампусом вуза и другое, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ориентационная неделя стартует 1 сентября со встречи первокурсников с администрацией вуза, которая пройдет в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34). Начало в 10 часов. С 12 до 15 часов в институтах (СоцГум, ИнХим, ИПиП и SAS) пройдут встречи с директорами и их заместителями. Завершится День знаний торжественным концертом во Дворце спорта по ул. Розы Люксембург, 12. Начало в 16 часов.

Мероприятия в рамках ориентационной недели продлятся до 4 сентября и будут включать в себя: тестирование по иностранному языку, знакомство с тьюторами, презентацию внеучебной деятельности, презентацию программ студенческих обменов, посещение Библиотечно-музейного комплекса и другое.

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# первокурсники , ТюмГУ

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