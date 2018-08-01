В Тобольске принимают меры по обеспечению соблюдения избирательного законодательства

фото ЦИК России фото ЦИК России

О нарушениях своих избирательных прав жители Тобольска могут сообщить по телефону доверия УМВД России по Тюменской области - 8 (3452) 291-432 или по номеру телефона дежурной части МО МВД России "Тобольский" - 8 (3456) 25-23-70. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

9 сентября 2018 года пройдут выборы губернатора Тюменской области. На сотрудников МО МВД России "Тобольский", отмечено в сообщении, возложена обязанность по обеспечению соблюдения избирательных прав и обязанностей.

Тобольские полицейские разъясняют, что за нарушения избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность за нарушение избирательных прав предусмотрена главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По данным статьям ответственность несут не только физические, но и юридические, а также должностные лица. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа, размер которого варьируется в зависимости от совершенного правонарушения и субъекта его совершившего.

Размер штрафа для физических лиц может составлять от 500 рублей за совершение таких правонарушений, как изготовление и размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов, умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам.

Установлена административная ответственность и за нарушение правил финансирования избирательного процесса. Максимальный размер наказания – до 1 млн рублей установлен для юридических лиц за незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной кампании кандидата, избирательного объединения. Также за нарушение порядка финансирования предусмотрена и уголовная ответственность. Статья 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Предусмотрена уголовная ответственность и за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Максимальная мера наказания – лишение свободы сроком до 5 лет. За фальсификацию избирательных документов можно лишиться свободы на 4 года.

Борис Олейник