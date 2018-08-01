Бывший сотрудник ГИБДД Кургана предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом

| Фото: kurgan.sledcom.ru | Фото: kurgan.sledcom.ru

Бывший сотрудник ГИБДД за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Курганской области.

По версии следствия, в конце октября 2017 года, обвиняемый, состоящий в должности начальника ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району, в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на высокой скорости допустил наезд на движущийся в попутном направлении прицеп в сцепке с грузовым автомобилем "КАМАЗ". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля были получены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.