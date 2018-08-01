Бывший сотрудник ГИБДД Кургана предстанет перед судом за ДТП со смертельным исходом
Бывший сотрудник ГИБДД за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Курганской области.
По версии следствия, в конце октября 2017 года, обвиняемый, состоящий в должности начальника ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району, в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на высокой скорости допустил наезд на движущийся в попутном направлении прицеп в сцепке с грузовым автомобилем "КАМАЗ". В результате ДТП пассажир легкового автомобиля были получены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его смерть.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.