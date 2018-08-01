Мир будущего можно увидеть на выставке "Парк роботов"

| Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Заглянуть в будущее, увидеть новые технологии и познакомиться с их возможностями могут посетители выставки "Парк роботов", которая действует в ТРЦ "Панама" до 2 сентября, сообщает администрация Тюмени.

Дарт Вейдер и имперский штурмовик встречают гостей в зоне, посвященной фантастической эпопее "Звездные войны". Здесь представлены также модели всеобщих любимцев R2-D2 и BB-8. С ними можно говорить и управлять через интерфейс смартфона или просто сфотографироваться на память.

| Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

В зоне интерактивных роботов, которые двигаются и разговаривают, посетители увидят гуманоидов, собаку, динозавра, паука, Promobotа – "живого" робота с характером, который может узнавать людей и консультировать по заранее заданным темам. Робот-гуманоид Alpha 1 Pro Ubtech двигается, как человек, и умеет танцевать. Его корпус может поворачиваться на 180 градусов, а глаза и уши имеют голубую подсветку. В основе игрушки лежит искусственный интеллект, который легко поддается программированию.

| Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Отдельная зона посвящена Lego. Компания, которая выпускает детские конструкторы, перешла на новый уровень и создает роботизированные игрушки. На выставке, например, можно увидеть прототип настоящего эскалатора из 2 тыс. деталей, который используется в реальном строительстве. Lego-робот Меканоид может разговаривать, запоминает слова и движения.

Большой популярностью пользуется часть экспозиции, где представлены возможности дополненной реальности. Автосимуляторы дают полное ощущение вождения гоночного болида или сверхскоростной гонки по городской трассе. Посетителям предлагают "полетать" над Парижем, стать участником соревнований по большому теннису и ощутить свободное падение.

| Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы "Тюмень-наш дом" во "ВКонтакте"

Планетарий знакомит гостей с миром света, его свойствами и возможностями. Рядом можно покататься на сигвеях и большом роботе, посмотреть световое электрическое шоу. Участники мастер-классов могут создать своего робота с помощью специальных инструментов и забрать его домой.