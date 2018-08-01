Школьники Тюменской области стали лидерами будущего

«Кадры будущего для регионов» | Фото ИА "Тюменская линия" «Кадры будущего для регионов» | Фото ИА "Тюменская линия"

Более 150 тюменских школьников со всей Тюменской области стали участниками обучающей программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Кадры будущего для регионов" в детском центре "Олимпийская ребячка".

С инициативой АСИ уже познакомились в Республике Татарстан, Пермском крае, Московской, Новгородской, Тульской и Ульяновской областях, Тюменская область стала седьмой.

Программа создана, чтобы развить в детях как можно больше творческих способностей, рассказал руководитель образовательных программ АСИ, директор АНО "Детские и молодежные социальные инициативы" (ДИМСИ) Сергей Тетерский. Инициатива помогает открыть эти качества ребятам в возрасте от 14 до 17 лет.

"Нам очень важна поддержка в регионах. Чтобы выпускник "Сириуса", "Артека", "Орленка" и в своем крае смог увидеть массу возможностей. Иными словами, программа ломает стереотип внутри регионов", - пояснил Сергей Тетерский.

В основе работы всех участников проекта (лидеров будущего, тьюторов и наставников) лежит методический конструктор-тренажер, который создал Сергей Тетерский. Он - доктор педагогических наук, изобретатель форсайт-метода "Качели времени" и основоположник "Теории позитивного будущего". Тренажер состоит из четырех рабочих тетрадей: "Я-навыки", "Технологии-навыки", "Окружение-навыки", "Территории-навыки".

"У нас есть упражнение "Девять источников отдачи", которые преобразуются в "Абонент будущего". Они заполняют эту таблицу во время интенсива. Упражнение показывает, что именно ребята любят в жизни больше всего. Лучшая профессия – это хобби, ставшее делом твоей жизни", - считает Тетерский.

Чтобы попасть в проект, школьники писали эссе "Чтобы я сделал, если бы был губернатором". Тюменские подростки хотят изменить к лучшему экологию региона, построить заводы и фабрики для переработки отходов, улучшить качество медицины. Ребята рвутся сделать интереснее образовательные процессы в детских садах, школах, вузах, предлагают идеи для предпринимательства. По результатам отбора участниками образовательной инициативы АСИ стали около 150 детей.

В "Олимпийской ребячке" приступили к интенсивам "Губернаторская школа". Обучение уже прошли тьюторы. Ими стали тюменские студенты ТюмГУ, ТГМУ, ТИУ, ГАУСЗ: медики, педагоги, нефтяники и газовики и даже робототехники. У каждого из них есть шанс закрепиться в проекте более основательно – в качестве тренеров. Так, руководитель тьюторского центра Пермского государственно-педагогического университета Алена Францкевич присоединилась к команде в Перми. Три недели назад девушке довелось войти в проект в качестве тьютора. После недельной работы Алену пригласили стать частью команды Сергея Тетерского. "Уникальность инициативы в том, что те тьюторы и наставники, которые возьмутся с ребятами за проект, будут вести работу с лидерами будущего в течение всего года", - считает тренер.

Во всех регионах основой проектов лидеров будущего становится публичный документ – Стратегия развития региона. На своем интенсиве тьюторы формулировали миссию региона. Как рассказал тренер инициативы "Кадры будущего регионов" Евгений Шелковой, со слов тьюторов, Тюмень – это безусловный центр компетенции нефтяной и газовой отрасли, центр развития технологий, регион, стремящийся к развитию IT-технологий и альтернативной энергетики. За два дня работы тьюторы прошли программу, которая предстоит школьникам. Участники разделятся на команды (СПИКи) по интересам, разработают концепцию проектов, а затем защитят их. 20-летний третьекурсник Эрик Тайшибаев приехал учиться в ТГМУ из Урая. Он рад, что попал в число участников проекта, ведь это может помочь и его городу.

"Когда раз в два года мы приезжаем на встречу выпускников в Урай в нашу гимназию, мы рассказываем подрастающему поколению, какие перед нами открылись возможности в Тюмени. Я впервые участвую в таком проекте. Я сам был школьником и многого не знал. А здесь мы хотим помочь ребятам сформулировать идеи, спланировать их действия на ближайший год. Когда они разъедутся по своим домам, они смогут продолжить работу и двигать вперед себя, свои города, свой регион и страну в целом", - считает молодой человек.

Пока в "Олимпийской ребячке" кипела работа тьюторов, в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Сергей Тетерский встретился с будущими наставниками. В их число вошли 18 активных тюменцев: специалисты медицины, бизнеса, политики и социальной сферы областной столицы. Все они помогут командам лидеров в реализации их проектов.

28 августа лидеров будущего встретили в "Олимпийской ребячке", приступили к работе дети. Первое знакомство наставников и СПИКов пройдет 30 августа. В этот день ребята будут защищать проекты перед временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором.

После распределения СПИКов и наставников все участники проекта попадут на платформу электронного мобильного образования, где в течение учебного года будут проходить вебинары, семинары и задания. Уже реализованные идеи ребята презентуют на площадках Всероссийского форума "Наставник", всероссийских образовательных центров в марте-апреле 2019 года.

Лина Орлова