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Более пятнадцати тысяч тюменцев пострадали от укуса клещей

Общество, 11:43 29 августа 2018

управления Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управления Роспотребнадзора по Тюменской области

15 тыс. 254 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 2 тыс. 942 - дети зарегистрировано в Тюменской области на 28 августа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском, Вагайском районах. Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Зарегистрировано 59 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе 9 детей, 71 случай заболевания клещевым боррелиозом, в том числе 4 детей.

Продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# горячая линия , клещи , присасывания

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