Школы и детские сады на Ямале готовы к новому учебному году

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О готовности всех 334 образовательных учреждений к новому учебному году сообщает ИА "Север-Пресс".

По данным директора дирекции по организационному обеспечению департамента образования ЯНАО и финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности подведомственных образовательных учреждений Александра Мирошникова, подписаны все акты приемки.

С 1 июля во всех городах и районах Ямала работали межведомственные комиссии. Приемка проходила согласно графикам. К новому учебному году предъявлялись 334 образовательных организации: 126 школ, 164 детских сада, 35 организаций дополнительного образования детей, 2 детских дома, 7 организаций среднего профессионального образования.

"На сегодняшний день все эти учреждения признаны готовыми к началу нового учебного года. В связи с капитальными ремонтами и реконструкциями к приемке не были предъявлены 2 школы и 3 детских сада. В пятой школе Губкинского с 2014 года ведется строительство нового здания и реконструкция старого здания школы. Ввод в эксплуатацию назначен на 2019 год. Сейчас ученики распределены в другие школы города. Не встретит учащихся в День знаний и антипаютинская школа-интернат в Тазовском районе. Там идет реконструкция и ремонт объекта. Срок завершения первого этапа - 1 ноября этого года, второго - 1 сентября 2019 года. Детей распределили в школы-интернаты поселка Тазовский и села Газ-Сале", - сказал он.

Александр Мирошников также сообщил, что принято окончательное решение об эксплуатации школы-интерната села Панаевск Ямальского района.

В марте 2018 года комиссия по чрезвычайным ситуациям Ямальского района приняла решение о проведении комплексного обследования спортзала Панаевской школы-интерната. Оно показало, что есть трещины на ростверке и свайном основании здания. Это повлекло за собой дальнейшее обследование всего учебного корпуса школы-интерната. 20 июля 2018 года соответствующие контракты заключены между администрацией Ямальского района и ООО "ТаисС". Проведено комплексное обследование здания школы.

"В результате сделаны выводы, что имеющиеся дефекты и повреждения не несут опасности внезапного разрушения и функционирования конструкции возможно при контроле ее состояния и условий эксплуатации. В школе проведена проверка к новому учебному году. Главе Ямальского района поручили взять на личный контроль проведение еженедельного осмотра фундамента и фиксации его состояния", - отметил глава дирекции.

Кроме того, не будут предъявлены к приемке 3 детских сада: "Солнышко" и "Олененок" в Муравленко, где капремонт планируют завершить до 1 ноября этого года, а также "Катюша" в Лабытнанги, где капитальный ремонт предполагают завершить до августа 2019 года. Всех воспитанников пока распределили в детские сады муниципальных образований.

На Ямале ко Дню знаний откроют три новых объекта образования: школу на 800 мест в с. Гыда Тазовского района, детский сад на 240 мест в с. Яр-Сале Ямальского района и детский сад на 120 мест в п. Тазовский. Получены акты ввода в эксплуатацию, положительные заключения надзорных органов и лицензии на образовательную деятельность. До конца текущего года планируют открыть детский сад на 300 мест в микрорайоне №3 Лабытнанги.