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Студия анимации открылась в Первоуральске

Общество, 18:27 29 августа 2018

Инновационный культурный центр Первоуральска во Вконтакте | Фото: Инновационный культурный центр Первоуральска во Вконтакте

Студия анимации открылась в Инновационном культурном центре в Первоуральске, сообщает правительство Свердловской области.

Художественным руководителем студии анимации стал заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов. Он выразил надежду на то, что здесь будут работать уральские аниматоры, которые теперь получат возможность делать профессиональное кино для детей и взрослых на территории региона, а не за его пределами.

В студии установлены просветные столы для создания рисованных лент, мощные компьютеры, оборудованы сканерная, студия звукозаписи, приспособленная для записи голоса и синхронных шумов: шороха дождя, звука шагов или бьющейся посуды, студия motion capture, облегчающая работу 3D-аниматоров, видеомонтажный комплекс. Специалисты-аниматоры отмечают, что студий с подобным оборудованием в стране всего три: две - в Москве, одна - в Первоуральске.

Вторая очередь предполагает строительство помещений для создания кукольной, пластилиновой и песочной анимации.

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# анимация , Первоуральск , студия

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