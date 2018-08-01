Югорчанин получил пожизненный срок за убийство четырех человек

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Мужчину, виновного в убийстве четырех человек, приговорили к пожизненному заключению в Югре, сообщает прокуратора округа.

Пьяный злоумышленник в одной из квартир в п. Березово зарубил двух человек. От полученных повреждений они скончались на месте происшествия. После этого, мужчина зарубил спящих в соседней комнате хозяев квартиры, которые стали свидетелями преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Осужденный не согласился с приговором. В апелляционной жалобе утверждал, что вынесенный приговор слишком суров, его вина не доказана.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ оставила жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.