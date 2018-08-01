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Культурный патруль формируют в Тюменской области

Общество, 14:49 29 августа 2018

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Команду добровольческого движения "Культурный патруль" начали формировать на территории Тюменской области, сообщают региональный комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Это всероссийский молодежный волонтерский проект, который создан осенью 2017 года Автономной некоммерческой организацией "Центр молодежного туризма" для сохранения историко-культурного наследия в городах России. Проектные команды уже созданы в 20 регионах России.

Организаторы ведут активный набор волонтеров в Тюменскую проектную команду, присоединиться к которой возможно, отправив заявку на сайте культпатруль.рф. Мероприятия с участием волонтеров планируется организовать на постоянной основе и при поддержке регионального правительства.

Первым объектом культурного наследия, территорию которого помогли убрать волонтеры, стал "Дом Ивановых", расположенный в исторической части Тюмени, на ул. Водопроводная, 26. За два часа на территории площадью 8,5 соток было собрано более 15 мешков мусора, бытовых отходов и сорной травы.

Далее планируется убрать территории жилых домов-памятников по ул. Осипенко, 25 и Казанской, 41.

Также планируется привлечение волонтеров к мероприятиям по составлению исторических справок на объекты культурного наследия (изучение их истории, архивных документов), создание и развитие на территории региона направления "Волонтеры культуры".

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# волонтеры , культура , объекты наследия

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