Социологи ТюмГУ: интересная работа мотивирует человека

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Интересная работа остается главным мотивом трудового поведения, считают социологи ТюмГУ, исследовавшие взаимосвязь социальных факторов и удовлетворенности условиями работы, сообщает вуз.

"Мы видим большее сходство структуры мотивов с данными советских времен по сравнению с результатами пятилетней давности. В частности, нарастает ценностный конфликт между рыночными условиями и нерыночной мотивацией. С одной стороны, люди все реже меняют работу по причине низкой оплаты труда. С другой стороны, материальное вознаграждение труда остается главной причиной неудовлетворенности условиями работы", – говорит заведующая кафедрой математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике ТюмГУ, профессор Гульнара Ромашкина.

Социологические опросы жителей Тюменской области проводились на протяжении 12 лет. В исследовании 2017 года выборка работающих составила 1 тыс. 640 человек. Последний опрос показал, что вполне довольны работой и не собираются переходить на другую 37 % работающих, еще 5 % не знают ответа и 4 % хотят перейти на другую работу. Только 9 % опрошенных работой совершенно не довольны и собираются переходить на другую работу. Нашлись и те, кто работой вполне доволен, но хотел бы перейти на другую, 4 %.

"Удовлетворенность условиями работы связана с местом человека в социальной иерархии, даже если и не осознается им явно. Кроме того, находятся в конкурентных отношениях удовлетворенность внешними сторонами работы (заработная плата, карьера, престиж) и внутренними (содержание, условия, напряженность)", - уточнила Гульнара Ромашкина.

Стал заметен рост удовлетворенности работой в целом и ее условиями. Уровень удовлетворенности условиями работы оказался практически не связан с возрастом респондента и его полом. Наибольший уровень удовлетворенности работой демонстрировали госслужащие, а наименьший – работники сельского хозяйства. Социологи также отметили слабую связь удовлетворенности работой с уровнем образования работника, что несколько противоречит данным зарубежных исследователей, но вполне отражает ситуацию на российском рынке труда. Любопытно, что наличие подчиненных существенно повышает уровень удовлетворенности всеми сторонами работы. Чем выше люди оценивают перспективы своего ближайшего будущего, тем выше оценки удовлетворенности работой.

По мнению социологов, в современной ситуации структура удовлетворенности работой, с одной стороны, весьма устойчива. С другой стороны, тройка главных факторов и причин трудовой мобильности меняет внутренний рейтинг значимости под давлением внешних социально-экономических и политических условий. В кризисный период под давлением внешней среды на первом месте находится удовлетворение материальных потребностей, при улучшении экономической ситуации социум снова возвращается в "дореформенное" или "докризисное" состояние, повышая значимость "интересной работы".