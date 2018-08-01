Тюменец получил грант на сельский Stand Up

| Фото: пресс-служба ФГБУ «Роскультцентр» | Фото: пресс-служба ФГБУ «Роскультцентр»

Федор Маслов из Тюменской области с проектом "Комик в деревне" стал финалистом всероссийского конкурса молодежных проектов. Подведение итогов конкурса и вручение 20 сертификатов на получение грантов состоялось на образовательном форуме "Таврида" 29 августа.

Как сообщают организаторы форума, в этом году "Таврида" проходит в шесть смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России.

Всего на суд экспертов было представлено около 90 идей. "Главная цель проекта – изучить самобытность и культурную составляющую шести сельских поселений различного масштаба Курганской и Тюменской областей, провести в них Stand Up с применением интерактивных игр. Весь юмор будет посвящен остросоциальным темам и основан на достоверных фактах, касающихся местных традиций, исторических событий и культурных особенностей", – рассказал о своем проекте Федор Маслов.

Завершающим этапом станет мотивационная беседа-семинар "Село: уехать нельзя, остаться!". Целевая аудитория проекта: жители в возрасте от 14 до 35 лет. Таким образом, автор проекта планирует привлечь молодежь к проблемам их сел и показать, что развиваться можно и в селе.

Главное событие для творческой молодежи завершится 31 августа.