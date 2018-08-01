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Водителей попросили соблюдать скоростной режим из-за заморозков

Общество, 14:10 30 августа 2018

Росавтодор трасса Р-404 "Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск" | Фото: Росавтодор

Автомобилистов Тюменской области попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за заморозков, сообщает Уралуправтодор.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге Тюменской области 31 августа - 2 сентября ночью местами ожидаются заморозки 0,-3°.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодор": 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

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# водители , погода , трасса , Уралуправтодор

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