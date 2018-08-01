Водителей попросили соблюдать скоростной режим из-за заморозков
трасса Р-404 "Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск" | Фото: Росавтодор
Автомобилистов Тюменской области попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за заморозков, сообщает Уралуправтодор.
По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге Тюменской области 31 августа - 2 сентября ночью местами ожидаются заморозки 0,-3°.
Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодор": 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).