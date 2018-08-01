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В схеме маршрута № 77 появятся новые остановки

Общество, 13:15 30 августа 2018

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

В схему маршрута № 77 "с/о "Русское поле" – ул. Трактовая (д. Патрушева)" включены новые промежуточные остановочные пункты "ул. Восточная", расположенные в районе перекрестка улицы Восточная и улицы Московская (д. Патрушева) в прямом и обратном направлении с 3 сентября, сообщает администрация Тюмени.

Данные остановочные пункты расположены в непосредственной близости от нового детского сада в районе ЖК "Ново-Патрушево". Жители комплекса также смогут осуществлять поездки в центральную и заречную части города.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# автобус , остановки , расписание

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