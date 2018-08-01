Тюменские школьники представляют Россию на всемирной робототехнической олимпиаде

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Команда Тюменской областной физико-математической школы представляет страну на этапе Всемирной робототехнической олимпиады - WRO Friendship Invitational в Филиппинах, сообщает региональный департамент образования и науки.

В состав сборной вошли школьники Валерий Рагулин, Дмитрий Шилин, Кирилл Челышев и тренер Анатолий Агеев. Соревнования пройдут с 30 августа по 2 сентября на стадионе Hoops Dome в Лапу-Лапу, провинция Себу, Филиппины.

Соревнования включают направления: Regular Elementary, Regular Junior, Regular Senior, Football. Каждая страна может представить не более 4 команд – по одной в каждом направлении.

Путевку на престижные соревнования мира получают только сильнейшие робототехники России, завоевавшие первое место в своей категории на Всероссийской робототехнической олимпиаде и прошедшие дополнительный отбор и подготовку на учебно-тренировочных сборах.

Добавим, кроме соревнований WRO Friendship Invitational юные тюменцы заработали приглашение на международный этап Всемирной робототехнической олимпиады World Robot Olympiad, которая пройдет в Таиланде в ноябре. Там школьникам предстоит создать роботов для устойчивого развития в соответствии с темой "Food matters!" ("Еда имеет значение").