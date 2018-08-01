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 Тюменское кадетское училище приняло новых курсантов

Общество, 18:00 30 августа 2018

Тюменское ПКУ Министерства обороны РФ | Фото: Тюменское ПКУ Министерства обороны РФ

В Тюменское президентское кадетское училище прибыли новые курсанты. Новоиспеченные кадеты сдали и прошли медосмотр, ребят проводили в учебные корпуса, где они познакомились с одноклассниками.

Кадеты 6-11 курсов вернутся в училище до конца августа. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, традиционно пройдет 1 сентября, сообщает Тюменское ПКУ Министерства обороны РФ.

"Я захотел поступить сюда после того, как дедушка рассказал мне о существовании кадетских и суворовских училищ. У меня отличный настрой на учебу", – поделился тюменец Дмитрий Строшков.

Альберт Гайсин из Нефтеюганска считает, что училище дает хорошее образование. Об этом он знает от своего старшего брата-шестиклассника Самата.

"Перед поступлением он сказал мне, что у меня все получится, главное – верить в себя. Я очень рад, что буду учиться в этом престижном учебном заведении", – рассказал Альберт.

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# Тюменское президентское кадетское училище

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