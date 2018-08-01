Александр Моор доложил премьер-министру о готовности региона к новому учебному году

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в селекторном совещании, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в режиме ВКС. На нем обсуждалась подготовка системы образования к началу 2018/2019 учебного года.

Премьер-министр отметил готовность большей части российских школ к Дню знаний. "В этом году в нашей стране будет учиться более 15 млн школьников. В большинстве своем школы к новому учебному году готовы, отремонтированы и переоборудованы", - сказал он.

За школьные парты в Тюменской области в этом году сядут более 200 тыс. детей, из них 23 тыс. 439 первоклассников.

Все образовательные учреждения готовы к встрече со своими учениками. В целом на их подготовку за счет всех источников консолидированного областного бюджета было направлено около пяти млрд рублей.

Первого сентября свои двери для ребят распахнут 3 новых школы: в мкр. Ямальский-2 в Тюмени на 1 тыс. 200 мест, в с. Малая Зоркальцева Тобольского района, где будут обучаться 132 ученика и в с. Тоболово Ишимского района на 250 мест. Кроме того, начнут работу два новых детских сада — в мкр. Тюменский-2 и жилом районе Ново-Патрушево в Тюмени.

Одно из важных направлений подготовки образовательных учреждений к новому учебному году — это обеспечение безопасности. На сегодняшний день во всех образовательных организациях имеется ограждение, обеспечена охрана. Системы видеонаблюдения установлены на 83% объектов. Все автобусы для подвоза детей находятся в исправном состоянии, своевременно обновляется автопарк - в 2018 году поставлено 48 новых автобусов.

В День знаний 1 сентября во всех школах региона будут проведены линейки и единый "Урок России".