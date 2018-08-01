На улице Советской в Тюмени ограничат движение
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Ограничение движение вводится в Тюмени на ул. Советской в районе домов № 19 и 20 31 августа с 8 до 14 часов, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Автомобилистам предлагают пути объезда: ул. Хохрякова, ул. Володарского, ул. Челюскинцев.
Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.