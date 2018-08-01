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В Тюмени в сентябре откроется новый детский сад

Общество, 18:21 30 августа 2018

фото www.tyumen-city.ru

Новый детский сад в мкр Ново-Патрушево в Тюмени откроется в сентябре, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

У детсада № 158 уже есть адрес и название – "Три богатыря", а с 3 сентября посещать его в адаптационном режиме начнут более 600 ребятишек, всего же в детском саду будут работать 16 групп полного дня.

Общая площадь здания детского сада – более 6,5 тыс. кв. м, и в нем есть все необходимое для полноценного развития для детей от 2 до 7 лет – музыкальный зал, физкультурный зал со скалодромом, сенсорная комната, комната для интеллектуальных игр и занятия художественным творчеством, уголок сказок, а также кабинеты логопеда, психолога и медицинского работника.

В группах предусмотрены просторные комнаты для сна и активных игр, буфетные с посудомоечной машиной, туалетные комнаты с автоматическими дозаторами для мыла и бумажными полотенцами.

Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений между участками, для каждой группы оборудованы яркие теневые навесы и игровые комплексы.

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# детский сад

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