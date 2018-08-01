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Все хозяйства Ялуторовского района приступили к уборке урожая

Экономика, 18:54 30 августа 2018

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Все хозяйства Ялуторовского района на 30 августа начали жатву, сообщает администрация муниципалитета.

В ОАО "Приозерное" завершен обмолот почти на четверти посевных площадей, занятых под озимыми, ячменем и горохом. Десятую часть пшеничных полей обмолотили в КФХ Зайкина И.А., а в ООО "Дружба-Нива" собрали урожай гороха и ячменя с 10,4 % площадей.

Урожайность на всех сельхозпредприятиях разная – от 16 до 42 ц/га на круг. В лидерах КФХ Зайкина И.А., где урожайность пшеницы составляет 42 ц/га, у ООО "Дружба-Нива" земледельцы получают с гектара по 37,8 ц/га, а в ОАО "Приозерное" в среднем собирают по 37,4 ц/га.

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# уборка урожая , Ялуторовск

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