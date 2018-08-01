В Губкинском художники раскрасили фасад жилого дома

| Фото: правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Победителей конкурса "Формула искусства" наградят в Губкинском, сообщает правительство Ямала.

Торжественное открытие фасада дома, расписанного в рамках конкурса, состоится 2 сентября. Конкурс проходил в Тобольске и Губкинском. Темы конкурса – "Искусство преобразований" и "Зеленая планета СИБУР".

Всего в конкурсе "Формула искусства" приняли участие более 135 работ от жителей Тобольска и Губкинского. Жюри, в состав которого вошли представители СИБУРа, управляющих компаний и комитетов по строительству и архитектуре, определили финалистов конкурса. Подписчики группы "Стрит-арт проект "Формула искусства" в ходе голосования выбрали победителей.

Победителями в категории от 4 до 18 лет стали Ольга Варламова, Александра Спину, Иван Могорян. Победителями в категории от 18 до 55 лет стали Елена Анохина и Валерия Николаева.

Работы Ольги Варламовой и Валерии Николаевой были перенесены на фасады под руководством стрит-арт художников. Работы шли около 10 дней при активном участии победителей конкурса. Эскиз Валерии украсил стену жилого дома, эскиз Ольги - стену гаража.

Все победители конкурса получат скетчбуки и большой набор профессиональных маркеров.