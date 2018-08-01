Яндекс.Лицей в Тюменской области набирает учеников

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новый набор в Яндекс.Лицей начался в Тюмени и Тобольске. Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, поступить в Яндекс.Лицей можно в 8 или 9 классе. Независимо от возраста ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. На занятиях они осваивают Python — довольно простой для новичков язык, который одинаково востребован в IT-компаниях и в научной среде, — и учатся применять полученные знания на практике. Преподают здесь опытные местные педагоги, прошедшие обучение в Яндексе.

В Тюменской области проект реализуется партнером Яндекс.Лицея - Центром робототехники и АСУ, который является региональным координатором проекта.

Яндекс.Лицей уже второй раз открывает набор в Тюменской области: в прошлом году заявки на поступление подали 200 человек, из них 42 были приняты. Осенью ребята продолжат обучение на втором курсе, а весной будут готовиться к выпуску.

В этом году Яндекс.Лицей работает на базе четырех "Айти Лабов" в Тюмени и одного "АйтиЛаб" в городе Тобольск, а также в физико - математической школе и школе одаренных ТюмГУ. Занятия будут проходить дважды в неделю после 15 часов, поэтому их легко совмещать со школой. Учебный год начнется в первых числах октября.

"В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 54 городах".

Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане.