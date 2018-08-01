Детский технопарк "Кванториум" приглашает на День открытых дверей

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер" Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

День открытых дверей в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) состоится 2 сентября. Гости технопарка смогут поучаствовать в мастер-классах, посетить выставку, ознакомиться с работой всех квантумов и записаться на обучение. Начало в 12 часов. Участие в мероприятии бесплатное, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

С 12 до 16 часов на третьем этаже будет работать выставка технического творчества. С 12 до 15 часов участники мероприятия смогут пройти тестирование на определение интересов и склонностей. С 12 часов 30 минут в технопарке стартуют показательные выступления картингистов и воспитанников автомодельного объединения.

С 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, педагоги ДТ "Кванториум" приглашают тюменцев на экскурсию, чтобы познакомиться с каждым из пяти действующих квантумов: "IT-квантум", "Аэроквантум", "Автоквантум", "Промышленный дизайн" и "Робоквантум". С 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут в каждом из квантумов пройдут небольшие увлекательные мастер-классы. Ребята смогут поочередно поучаствовать в каждом, чтобы понять, какие направление деятельности им ближе.

С 14 часов 30 минут до 17 часов можно будет заключить договор на обучение в "Кванториум". В проектную деятельность детского технопарка набираются ребята от 12 до 18 лет, обучение бесплатное. Для детей с 6 до 11 лет доступны платные программы "ТехноЛаб" по следующим направлениям: "Лаборатория Выходного дня", "Лаборатория робототехники", "Лаборатория авиамоделирования", "Лаборатория автомоделирования", "Лаборатория начального технического моделирования", "Лаборатория промышленного дизайна" и "Лаборатория IT-технологий". Подробнее о каждом из направлений можно узнать непосредственно в День открытых дверей.