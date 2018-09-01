Александр Моор отметил заслуги нефтяников в развитии региона

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Уватский проект задал новый вектор индустриализации Тюменской области. Благодаря профессионализму, самоотверженному труду и сильному характеру работников нефтяной и газовой отрасли регион ждет хорошее будущее.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор на торжественном собрании, посвященном, пожалуй, одному из самых главных праздников региона – Дню нефтяника.

Чествование лучших работников дочерних предприятий ПАО "Роснефть", работающих в тюменском регионе, состоялось в ДК "Нефтяник" 31 августа. Традиционно с главной сцены дворца благодарили ветеранов-первопроходцев, подводили итоги работы за минувший год, делились планами по освоению недр Западной Сибири.

"Каждый из этого легендарного поколения от министра до бурильщика был участником масштабного и очень успешного проекта по освоению Западносибирского нефтегазового комплекса, который стал фундаментом благополучия не только нашего региона, но и всей страны. Своим примером вы показали миру, как упорный труд, сильный дух и стальной характер помогают открывать богатства природы, строить города, прокладывать магистрали. Вам приходилось двигаться практически вслепую, бороться со скептицизмом и суровыми условиями, но вы упорно создавали тот базис, которым мы все гордимся", - отметил врио губернатора.

Большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд тюменских нефтяников был отмечен на высоком уровне – руководитель региона Александр Моор вручил благодарности и грамоты от Минэнерго.

"Благодарю сотрудников всех дочерних подразделений компании "Роснефть" в Тюмени. Ваш вклад в стабильность и экономику региона неоценим – тепло и уют наших домов, энергия и комфорт нашей жизни в ваших руках. Ваш профессионализм подтверждается высокими достижениями в производстве, открытиями новых месторождений. Сегодня мы славим людей, которые успешно умеют решать поставленные задачи", - подчеркнул глава региона.

К профессиональному празднику у компании РН "Уватнефтегаз" на подходе добыча 90- миллионной тонны нефти с Уватского проекта, в 2018 году открыто новое, очень перспективное месторождение – Тальцийское. По словам генерального директора "РН-Уватнефтегаз" Игоря Онешко, впереди у нефтяников много работы.

"У нас грандиозные планы. Мы планируем увеличить число геологоразведочных работ – это важно для развития Тюменской области. Все это даст нам взойти на очередную ступень развития предприятия. Сейчас мы работаем на 16 месторождениях, у нас их около 40. Наша основная цель – следовать стратегии развития "Роснефти" до 2022, это позволяет увеличивать нашу ресурсную базу, мы нарастим темпы и объемы производства. Для региона это дополнительные налоговые поступления и создание новых рабочих мест", - подчеркнул он.

Для большинства жителей региона День нефтяника - это особенный праздник. Благодаря их работе о Тюмени узнали не только в России, но и во всем мире, заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Тюмени Руслан Кухарук.

"Я хочу выразить глубокую признательность ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания нефтегазовой промышленности в тюменском регионе. Сегодня мы говорим слова благодарности тем, кто тогда заложил основу для развития не только нашего города, региона, но и страны. Наша Тюмень круто изменилась: появились новые микрорайоны, улицы, мы понимаем, что это благодаря ветеранам и труду тех, кто сейчас добывает нефть и газ", - подчеркнул Кухарук.

Традиционно вклад предприятия высоко оценили и в Тюменской областной думе. Первый заместитель председателя Андрей Артюхов отметил, что региональный парламент и "Уватнефтегаз" связывает не только единый комплекс зданий, но и многолетнее сотрудничество. От имени всех парламентариев он вручил благодарственные письма сотрудникам предприятия.

Екатерина Исаева