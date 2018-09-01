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В России упростили процедуру получения загранпаспорта

Общество, 15:07 01 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россияне смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тыс. человек. Соответствующие изменения вступили в силу 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через МФЦ, в том числе онлайн. Документ оформят в территориальном органе МВД и выдадут заявителю в этом же многофункциональном центре.

Загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации были введены в России в 2005 году. При этом с февраля 2018 года право выдавать их получили многофункциональные центры в городских округах и районных центрах, где проживало более 100 тыс. человек, а также в городах федерального значения.

С 3 августа размер госпошлины на заграничные паспорта в России вырос с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тыс. рублей.

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# загранпаспорт , МФЦ

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