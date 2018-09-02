День знаний в Тюменской области прошел без происшествий

| Фото: УМВД России Тюменской области | Фото: УМВД России Тюменской области

Проведение торжественных линеек, посвященных Дню знаний, и последующие празднования прошли без происшествий, сообщает УМВД России Тюменской области, сотрудники которого обеспечили охрану общественного порядка на мероприятиях 1 сентября.

В период подготовки к празднику полицейские проверили торговые объекты, расположенные вблизи общеобразовательных учреждений. Кроме того, непосредственно в праздничный день сотрудники полиции контролировали соблюдение требований постановления правительства Тюменской области о запрете на розничную продажу алкогольной продукции.

В первый учебный день личный состав тюменской полиции перевели на усиленный вариант несения службы. Все маршруты патрулирования комплексных сил полиции были приближены к общеобразовательным учреждениям для контроля охраны общественного порядка, особенно в период начала и окончания мероприятий.