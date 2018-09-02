Владимир Путин поздравил нефтяников с профессиональным праздником

| Фото: www.rosneft.ru | Фото: www.rosneft.ru

С профессиональным праздником работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности поздравил президент России Владимир Путин. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"В истории страны, укреплении национальной экономики, в развитии регионов и создании крупных индустриальных центров нефтегазовый комплекс всегда играл особую, стратегическую роль. Благодаря большому, напряженному труду ваших предшественников, их компетентности и ответственному отношению к делу на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности.

Важно, что сегодня отрасль на подъеме, наращивает свой потенциал, открывает новые возможности для развития рынка СПГ, транспортировки сырья внутри страны и на перспективные зарубежные направления. Об этом с уверенностью можно судить по масштабам современных проектов, в ходе которых успешно решаются уникальные по технологической сложности задачи, связанные в том числе с освоением морского шельфа и Арктики", - говорится в поздравлении главы государства.