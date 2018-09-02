Анатолий Карпов сыграл в шахматы с сотрудниками нефтяной компании

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Открытый шахматный турнир среди сотрудников акционерного общества "Транснефть-Сибирь", приуроченный ко Дню работников нефтегазовой промышленности, прошел в Тюмени, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

В торжественном открытии мероприятия приняли участие депутат Госдумы, координатор проекта "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" в УФО Анатолий Карпов, секретарь регионального отделения партии, руководитель общественного совета проекта в Тюменской области Андрей Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Виктор Бронников.

Анатолий Карпов поздравил нефтяников профессиональным праздником и отметил, что шахматы культивируются во многих организациях и на предприятиях.

"Поддержанию интереса к этой игре способствуют турниры, подобные тому, что сегодня организовала "Транснефть-Сибирь". Мне приятно сыграть с людьми, для которых шахматы стали любимым увлечением. Особое внимание хочу обратить, что в шахматах нет проблем "отцов и детей": за одним столом на равных играют и дети, и взрослые", - подчеркнул он.

Виктор Бронников рассказал, что "Транснефть" пропагандирует активный образ жизни и поддерживает увлечения своих сотрудников спортом: волейболом, футболом, лыжными гонками и, конечно, шахматами.

"С 1999 года шахматы включены в корпоративную спартакиаду "Транснефть-Сибирь". Наши сотрудники играют на очень неплохом уровне, например, в этом году представительница предприятия Эмма Богомолова заняла второе место на соревнованиях Транснефти. Я сам увлекся этой игрой еще в детстве, моим учителем был отец, а помимо меня в семье играли еще пять братьев", - рассказал Бронников.

Андрей Артюхов сообщил, что в последние годы шахматное движение активизировалось в Тюменской области.

"Мы серьезно продвинулись в реализации партийного проекта, и большую роль в этом сыграл авторитет Анатолия Карпова. Он немало сделал для популяризации игры. Безусловно, важна и материальная база, и в этом направлении также проведена большая работа. Совместно с департаментом образования Тюменской области приобретены учебники по шахматам для всех школ и детских садов региона. Теперь стоит задача подготовить педагогов, обучение ста человек уже состоялось, и это число будет расти".

Кроме этого, из депутатского фонда членов фракции "Единая Россия" областной думы выделяются деньги на покупку шахмат, часов, столов. Особое внимание уделяется развитию шахмат в сельских территориях.

Напомним, в 2017 году на приобретение шахматного инвентаря в образовательные учреждения региона фракция "Единая Россия" Тюменской областной Думы выделила 1,3 млн рублей. В 2018 году 500 тыс. рублей выделено из депутатских фондов единороссов.

В рамках мероприятия состоялся сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым, блиц-турнир, а также были отмечены многодетные семьи Яньшиных и Габайдулиных, для которых шахматы стали увлечением для всех - и для детей, и для родителей.