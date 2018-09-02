Тюменские танцоры на колясках выступят на "Кубке Континентов"

архивное фото | Фото: dancingwheels.by архивное фото | Фото: dancingwheels.by

Тюменские танцоры на колясках выступят на "Кубке Континентов", который пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 9 сентября.

В состязаниях примут участие более 200 спортсменов из 9 стран мира и ряда регионов России. Как сообщил тренер тюменской команды, победитель Кубка мира по танцам на колясках, девятикратный чемпион России Виктор Погорелов, Тюмень в Санкт-Петербурге будут представлять две пары: Александр Скобелев и Наталья Жила, Владимир Золотарев и Марина Котманова и одиночница Наталья Пфайфле, пишет "Тюменская область сегодня".