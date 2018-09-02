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Тюменские танцоры на колясках выступят на "Кубке Континентов"

Спорт, 20:59 02 сентября 2018

dancingwheels.by архивное фото | Фото: dancingwheels.by

Тюменские танцоры на колясках выступят на "Кубке Континентов", который пройдет в Санкт-Петербурге с 7 по 9 сентября.

В состязаниях примут участие более 200 спортсменов из 9 стран мира и ряда регионов России. Как сообщил тренер тюменской команды, победитель Кубка мира по танцам на колясках, девятикратный чемпион России Виктор Погорелов, Тюмень в Санкт-Петербурге будут представлять две пары: Александр Скобелев и Наталья Жила, Владимир Золотарев и Марина Котманова и одиночница Наталья Пфайфле, пишет "Тюменская область сегодня".

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