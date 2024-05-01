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14 команд тюменских студентов посоревнуются в лапте 

Спорт, 16:45 24 мая 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытый Кубок студенческих команд по лапте пройдет на стадионе ГАУ Северного Зауралья в Тюмени 25 и 26 мая. Участие подтвердили 14 студенческих команд.

Посоревноваться за награды турнира предстоит дружинам ТИУ, ТВВИКУ, ТГМУ, Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и нескольким филиалам ТюмГУ, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Сейчас мы делаем упор на то, чтобы привлечь к лапте больше школьников и студентов. Наша цель – ввести данный вид спорта в областные спартакиады. Поэтому, чтобы помочь спортсменам освоить лапту и набраться соревновательного опыта, мы проводим подобные турниры. На выходных посоревнуются студенты, а школьники приступят к состязаниям в понедельник", - рассказал исполнительный директор федерации лапты Тюмени Евгений Черепенин.

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# лапта , студенты , ТВВИКУ , ТИУ , ТюмГУ

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