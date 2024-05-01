МФК "Тюмень" встретится в полуфинале плей-офф Суперлиги с "Ухтой"

| Фото: mfktyumen.ru (архив) | Фото: mfktyumen.ru (архив)

МФК "Тюмень" встретится в полуфинале плей-офф Суперлиги с "Ухтой". Игры стартуют уже сегодня, 25 мая.

Соперник сильный: в регулярном чемпионате "Ухта" стала абсолютным победителем, одержав 34 победы из 44 матчей и заработав 103 очка. "Тюмень" завершила "регулярку" на шестом месте, заработав 69 очков. При этом заставила выбыть "Норникель" из гонки за медали, который был на третьем месте с 85 очками.

Как выяснил "Вслух.ру", полуфинальные серии также продлятся до трех побед одного из соперников. "Тюмень" 25 и 26 мая сыграет на выезде в Ухте (республика Коми). 31 мая домашний матч состоится в СК "Центральном". Если финалист не будет определен, то назначат дополнительные поединки.

На выход в финал также поборются "Газпром-Югра" и "КПРФ".