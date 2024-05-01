В Тюмени пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдут в Тюмени с 28 по 30 мая, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В первый день 28 мая участникам предстоит показать себя в дисциплине "Штурмовая лестница" и в пожарной эстафете. 29 мая спортсменов ждет полоса препятствий. В заключительный день 30 мая спасатели покажут себя в дисциплине "Боевое развертывание".