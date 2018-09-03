В Москве подведут итоги года работы проекта "Императорский маршрут"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Панельная сессия, посвященная теме реализации национального туристического проекта "Императорский маршрут", состоится в Москве в рамках Международной туристской выставки "Отдых – 2018". Участники встречи обсудят итоги реализации проекта за год и его дальнейшие перспективы, сообщили в пресс-службе агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Откроют панельную сессию заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова и председатель Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

Впервые презентация "Императорского маршрута" состоялась в рамках Международной туристской выставки "Отдых-2017", ровно год назад. Первым этапом реализации национального туристского проекта стал "Маршрут памяти императорской семьи-2018", который проходит по городам, где пострадали в годы революции начала ХХ века члены императорской семьи и их окружения. В течение года проводились различные презентационные мероприятия, открывались новые объекты показа, формировались экспозиции, создавались новые экскурсионные маршруты. Также, "Императорский маршрут" принят к реализации в составе национального проекта "Моя Россия".

Экспертами панельной сессии выступят руководитель комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации Майя Ломидзе, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. В мероприятии примут участие руководители органов государственной власти в сфере культуры и туризма субъектов России, ученые, историки, представители Ассоциации туроператоров России, Российского союза туриндустрии.

Напомним, национальный туристский проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Координатором проекта выступает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. В работе над проектом участвуют комитет по импортозамещению при Экспертном совете по развитию туризма Министерства культуры Российской Федерации, региональные и федеральные туроператоры.

Сегодня "Императорский маршрут" уже объединил десять регионов России: город Санкт-Петербург, город Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую, Псковскую, Кировскую, Томскую и Омскую области. Сформированы туристические программы под разные целевые аудитории, которые активно реализуются туроператорским сообществом.

Панельная сессия начнется 11 сентября в зале пленарных заседаний "Экспоцентра" в 16 часов.