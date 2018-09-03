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В Тюмени директор предприятия скрыл от налоговой почти пять миллионов рублей

Происшествия, 10:58 03 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,8 млн рублей доходов предприятия скрыл от налоговой инспекции финансовый директор ООО "Стоп-Строй" в Тюмени. Областная прокуратура направила уголовное дело в суд.

Как сообщает пресс-служба ведомства, директор, зная об обязанности уплаты налогов и сборов, в 2016 году решил не выполнять требование налогового органа и скрыть доходы предприятия. Для этого он направлял деловым партнерам письма об оплате задолженности перед предприятием путем перечисления денежных средств на счета других фирм.

С 19 сентября 2016 года по 25 декабря 2017 года на расчетный счет организации не поступило почти 4,8 млн рублей.

Афера было выявлена в ходе проверки, проведенной сотрудниками ИФНС России по Тюменской области. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тыс. рублей либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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# налоги , уголовное дело

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