МЧС проведет прямую линию по противодействию коррупции

| Фото: 72.mchs.gov.ru/ | Фото: 72.mchs.gov.ru/

Прямая линия по вопросам антикоррупционного просвещения пройдет в Главном управлении МЧС России по Тюменской области 11 сентября, сообщает пресс-служба управления МЧС.

Жители Тюменской области смогут задать вопросы по теме противодействия коррупции, сообщить об известных фактах коррупции в подразделениях МЧС России по Тюменской области, получить информацию о порядке действий в случае, если должностное лицо вынуждает к совершению коррупционных действий.

"Прямая линия" будет работать с 10 до 13 часов по телефону 590-549.

На вопросы будут отвечать должностные лица отдела кадров, управления надзорной деятельности и профилактической работы, отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах и юридического отделения.