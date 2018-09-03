Почта России открыла подписную кампанию на первое полугодие 2019 года

| Фото: Почты России | Фото: Почты России

Подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года проходит во всех почтовых отделениях страны, а также онлайн с 1 сентября до конца декабря 2018 года, сообщает филиал Почты России в Тюменской области.

Клиенты могут оформить подписку по собственному каталогу Почты России, в который включены 3,7 тыс. индексов различных газет и журналов, а также по подписным каталогам сторонних агентств.

"В 2018 году Почта России направила 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. В рамках подписной кампании Почта России традиционно проведет декаду подписки, в ходе которой будут предоставлены дополнительные скидки на наиболее востребованные у россиян издания", - отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку на доставку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, на которые предоставляется скидка в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2,5 тыс. наименований.

На сайте и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция "Дерево добра", в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.