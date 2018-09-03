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Опыт ямальских оленеводов применят на международном уровне

Общество, 16:16 03 сентября 2018

yamal.org | Фото: yamal.org

Опыт ямальских оленеводов, который представят сотрудники Ямальского полярного агроэкономического техникума, рассмотрят участники конгресса университета Арктики и заседании ассоциации ВЕВО, которые пройдут в Оулу, Финляндия с 3 по 6 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

Ямальский полярный агроэкономический техникум является членом университета Арктики от автономного округа, а также активным участником международных программ обучения по специальностям, относящимся к сфере сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

В департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО отмечают, что сложившееся взаимодействие представителей ЯНАО с членами университета характеризуется положительной динамикой выбранных для взаимодействия направлений. Это, прежде всего, промышленная сфера – переработка продукции оленеводства и рыбодобычи на агропромышленных предприятиях, а также исследовательские проекты организаций и объединений, входящих в образовательную сеть.

В заседаниях ассоциации ВЕВО (Boazoealahusa boahtevuoda ovddas, с саамского языка – "За будущее оленеводства"), которая создана на базе Центра образования Саамского региона, ямальцы принимают участие с 2013 года.

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# конгресс , оленеводы , Финляндия , Ямал

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