Опыт ямальских оленеводов применят на международном уровне

| Фото: yamal.org | Фото: yamal.org

Опыт ямальских оленеводов, который представят сотрудники Ямальского полярного агроэкономического техникума, рассмотрят участники конгресса университета Арктики и заседании ассоциации ВЕВО, которые пройдут в Оулу, Финляндия с 3 по 6 сентября, сообщает правительство ЯНАО.

Ямальский полярный агроэкономический техникум является членом университета Арктики от автономного округа, а также активным участником международных программ обучения по специальностям, относящимся к сфере сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

В департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО отмечают, что сложившееся взаимодействие представителей ЯНАО с членами университета характеризуется положительной динамикой выбранных для взаимодействия направлений. Это, прежде всего, промышленная сфера – переработка продукции оленеводства и рыбодобычи на агропромышленных предприятиях, а также исследовательские проекты организаций и объединений, входящих в образовательную сеть.

В заседаниях ассоциации ВЕВО (Boazoealahusa boahtevuoda ovddas, с саамского языка – "За будущее оленеводства"), которая создана на базе Центра образования Саамского региона, ямальцы принимают участие с 2013 года.