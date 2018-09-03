В Тюмени в День знаний алкоголь продавать не будут

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

Запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, будет действовать на территории Тюмени 3 сентября. Такая мера связана с проведением Дня знаний.

В случае нарушений запрета виновных привлекут к административной ответственности: штрафу на должностных лиц в размере от пяти тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Запрет на продажу алкоголя не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в организациях и на реализацию пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, которую проводят индивидуальные предприниматели при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации города.