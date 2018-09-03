Аллея "Тотального диктанта" появилась в Челябинске

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Первая в мире аллея "Тотального диктанта" появилась в Челябинске в рамках четвертой стратегической сессии проекта "Тотальный диктант", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Представители штаба и экспертного совета акции определили ключевые события Тотального диктанта–2019, обсудили планы развития проекта. В сессии участвовала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова, член экспертного совета Тотального диктанта.

"В мои задачи входит координация многочисленных филологов, которые по всему миру проверяют работы, проводят подготовительные занятия, консультации для участников акции. Число городов и других населенных пунктов, в которых проводится диктант, растет, в этом году их было тысяча. И в каждом над диктантом работает хотя бы один филолог. Важно сплотить коллег, сделать так, чтобы они не теряли чувства сопричастности красивому глобальному проекту. В этом случае гораздо легче соблюдать один из главных принципов Тотального диктанта — принцип единства критериев проверки. А в перспективе хотелось бы, чтобы мы образовали настоящее сообщество "тотальных филологов" – "тотфилологов"", – рассказала Наталья Кузнецова.

Центральным публичным мероприятием стратегической сессии стала высадка первой в мире аллеи Тотального диктанта. Организаторы и филологи высадили в Челябинске 33 хвойных растения, по числу букв русского алфавита. Рядом с каждым растением установлена табличка с каким-либо важным понятием или именем, связанным с Тотальным диктантом или русским языком.