Участники учебно-полевых сборов на Ямале пойдут в многодневный поход

| Фото: "Аванпост" | Фото: "Аванпост"

Шестые окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи "Горные стрелки" пройдут на берегу реки Собь (Полярный Урал) на Ямале с 3 по 12 сентября, сообщает правительство округа.

В этом году сборы посвящены 29-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Участниками стали команды муниципальных образований Ямала, в каждой по восемь юношей от 16 до 18 лет – представителей кадетских классов, военно-патриотических центров, туристско-спортивных клубов округа.

В рамках программы сборов молодые люди совершат пеший горный многодневный некатегорийный поход 3 степени сложности. За пять дней юнармейцы со снаряжением и макетом АК-74 пройдут 80 км. Во время похода с участниками сборов проведут практические занятия по тактико-специальной подготовке, с юнармейцами отработают передвижение разведчиков в тылу противника, обеспечение скрытности марша, наблюдение за противником, передвижение на поле боя. Ребят научат пользоваться топографическими картами, двигаться по азимутам, ориентироваться на местности и выживать в экстремальных природных условиях. Также участники сборов посоревнуются на военизированной полосе препятствий и в пулевой стрельбе, сыграют в военно-тактическую игру-страйкбол. Организаторы отмечают, что элементы специализированной первоначальной военной подготовки разработаны на основе курса обучения разведчиков войсковых подразделений специального назначения.

Уникальность проекта - в авторской программе сборов. К их проведению привлекают силовые структуры, сотрудников аварийно-спасательной службы, инструкторов-альпинистов, общественные ветеранские организации, сотрудники которых участвовали в боевых действиях и вооруженных конфликтах.

Ветераны передают свой опыт на практике в горах, проводят с ребятами беседы у костра, рассказывают о реальных событиях своего военного прошлого, демонстрируют владение элементарными навыками выживания.

"Здесь все, как в армии и даже интереснее: отделения, взводы, сержанты, марш-броски, огневая стрельба, скалолазание, восхождение в горы. Программа для тех, кто силен духом", - говорят участники сборов прошлых лет.