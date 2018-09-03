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Более двадцати нарушителей выявили спасатели во время акции "Вода - безопасная территория"

Общество, 17:00 03 сентября 2018

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

22 нарушения за пользованием маломерными судами выявили сотрудники ГИМС во время проведения третьего этапа акции "Вода - безопасная территория", сообщает региональное управление МЧС России.

Акция проходила с 27 августа по 2 сентября. За это время составлено 22 протокола об административной ответственности, три судна помещены на специализированную стоянку. Государственные инспекторы обследовали 26 туристических баз, провели 48 занятий в детских оздоровительных лагерях, проинструктировали 2 тыс. 946 человек.

"Благодаря максимальному охвату населения нам удалось снизить количество происшествий на водных объектах и предотвратить несчастные случаи на воде. Помимо надзорных мероприятий и выявления нарушителей, первостепенная задача – донести до людей полезную информацию, касающуюся обеспечения их собственной безопасности", - рассказал главный государственный инспектор Тюменской области по маломерным судам Сергей Каплин.

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# акция , вода , ГИМС , нарушения

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