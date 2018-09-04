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Выставка к 190-летию Льва Толстого откроется в библиотеке Менделеева

Общество, 08:29 04 сентября 2018

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Выставка "Писатель, мыслитель, пророк: 190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого" откроется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева" (ул Орджоникидзе, 59) с 4 сентября, сообщают организаторы.

Творчество великого русского писателя Льва Николаевича Толстого составляет бесценный вклад в историю русской литературы, в сокровищницу ми­ровой культуры. Время не властно над его творениями. Толстой принадлежит к числу самых читаемых и почитаемых классиков не только на родине, но и во всем мире. Произведения писателя переведены на 98 языков народов России и других стран.

На выставке представлены книги Л. Н. Толстого, воспоминания современников о писателе, воспоминания самого писателя, публицистика.

Выставка будет действовать до 14 сентября. Время работы с 11 до 20 часов.

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# выставка , Лев Толстой

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