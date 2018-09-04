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Тюменцы представят опыт на форуме "Вместе - ради детей"

Общество, 08:51 04 сентября 2018

fond-detyam.ru | Фото: fond-detyam.ru

IX Всероссийская выставка-форум "Вместе – ради детей! Вместе 10 лет" пройдет в Челябинске 5-7 сентября. В выставке примет участие делегация из Тюменской области, в нее войдут 39 человек, сообщает региональный департамент социального развития.

Ведущая тема выставки "Приоритеты десятилетия детства". Тюменская область привезет на выставку площадку, на которой будет представлена модель межведомственного взаимодействия по оказанию помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в кризисной ситуации, в рамках единого реабилитационного пространства, а также результаты сотрудничества с Фондом в рамках реализации межведомственных программ и проектов, демонстрация отраслевых электронных систем для получения услуг семьям с детьми и многое другое. На площадке будут проведены мастер-классы для демонстрации технологий для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, интерактивная мини-игра "Где логика?", блиц-консультации, а также будут демонстрироваться работы нового оборудования: смарт парт, тактильных ящиков; качелей-скорлупы. Также, на площадке будут транслироваться видеоролики.

В рамках деловой программы выставки Тюменская область выступит ключевым партнером в работе Клуба профессионального мастерства, где будет представлен региональный опыт распространения современных механизмов по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

На площадке Лаборатории социальных инноваций представители организаций молодежной политики Тюменской области и некоммерческих организаций презентуют лучшие проекты добровольчества и наставничества в отношении детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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# выставка , детство , форум , Челябинск

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