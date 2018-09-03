Семья из Тюменской области выиграла в лотерею квартиру стоимостью полтора миллиона рублей

| Фото организаторов лотереи | Фото организаторов лотереи

Судьбоносным оказался 296-й тираж "Жилищной лотереи" для семьи из Тюменской области, которая выиграла квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

Супруги начали активно участвовать в лотереях после новогоднего тиража, когда было разыграно более 2 млрд рублей. Спустя несколько месяцев им улыбнулась крупная удача.

Семейная пара забрала последние два билета, оставшиеся в отделении почты. Первой о победе узнала супруга, которая пристально следила за ТВ-трансляцией тиража.

"Когда жена позвонила, чтобы поделиться радостью, я был очень сильно занят на работе и как-то сухо воспринял новость. Зато супруга была в восторге, и ее эмоций хватило на двоих. Она полночи не спала, все думала о выигрыше", — рассказывает победитель.

Победители недолго думали, как распорядиться выигрышем. Они как раз закончили ремонт в квартире и мечтали купить новую мебель. Теперь супруги смогут обустроить жилье и купить детям по ноутбуку.