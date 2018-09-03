В Демьянке Уватского района справят новоселье

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Девять тысяч квадратных метров жилья построят в Уватском районе в 2018 году, сейчас в эксплуатацию ввели почти 4 тыс. квадратных метров, сообщает администрация муниципалитета.

8 тыс. из 9 тыс. квадратных метров - индивидуальная застройка. Большая часть жилья строится в Увате и Туртасе. В последнем активно застраиваются площадки в микрорайоне Белый Яр и на Юности Комсомольской.

Продолжается строительство многоквартирных домов. В Демьянке в ноябре введут в эксплуатацию двенадцатиквартирный жилой дом.

"Коробка дома уже готова, проведена электропроводка, поставлены окна. Сейчас монтируем кровлю. В ближайшее время начнем чистовую отделку", – рассказал прораб тюменской строительной компании Николай Доценко.

Эта же компания будет строить многоквартирный дом в Мугене на участке площадью 3 тыс. квадратных метров. Сейчас ведется проектирование, после чего определят количество квартир. Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2019 год.

"Рынок жилья в Уватском районе ограничивается частным сектором. Многоквартирные дома, за небольшим исключением, последние несколько лет не строились. Но потребность в новом жилье есть. Нам нужны квартиры для переселения семей из аварийного жилья, предоставления сиротам, учителям. Поэтому район сформировал и будет выставлять на аукционы несколько площадок для строительства новых домов и последующего выкупа квартир для муниципальных нужд", – сказал глава Сергей Путмин.